Лукашенко: главное, чтобы мы страну не потеряли

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Гродненскую область заявил, что главное после президентских выборов — не потерять страну.
Лукашенко: главное, чтобы мы страну не потеряли
  • Reuters

«И выборы мы проведём, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолёта деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешёвое сырье, и зарплата у людей будет $300».

«То есть вытянут всё из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны — мы сами построим этот завод», — добавил он.

Ранее Лукашенко не исключил, что во время выборов главы государства в августе этого года «группы боевиков» захотят организовать «побоище на площади».

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