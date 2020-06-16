В Узбекистане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 5263
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
«По состоянию на 15 июня 2020 года 23:00 (21:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5263», — говорится в сообщении.
Согласно данным Минздрава страны, общее число выздоровевших достигло 4019.
Ранее сообщалось, что Узбекистан с 15 июня возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.