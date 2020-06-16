В Узбекистане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 5263

Общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане достигло 5263.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«По состоянию на 15 июня 2020 года 23:00 (21:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5263», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава страны, общее число выздоровевших достигло 4019.

Ранее сообщалось, что Узбекистан с 15 июня возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.