В Белоруссии заявили о подтверждении прогноза по спаду коронавируса

В Белоруссии подтверждается прогноз о плавном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в июне, заявила в интервью телеканалу ОНТ главный санитарный врач республики Наталья Жукова.

«Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь месяц о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории, где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где ещё эпидпроцесс продолжается, но в целом мы видим положительную динамику», — отметила она.

В то же время, по её словам, не следует исключать риска второй волны пандемии.

«Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому. Мы будем наблюдать за странами... где этот эпидпроцесс завершился, и будем делать выводы и строить прогнозы», — пояснила Жукова.

В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса достигло 53 973.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не бояться второй волны заболеваемости COVID-19, так как к этому времени многие перенесут болезнь и выработают иммунитет.