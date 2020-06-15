В Белоруссии заявили о подтверждении прогноза по спаду коронавируса

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В Белоруссии подтверждается прогноз о плавном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в июне, заявила в интервью телеканалу ОНТ главный санитарный врач республики Наталья Жукова.
В Белоруссии заявили о подтверждении прогноза по спаду коронавируса
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

«Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь месяц о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории, где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где ещё эпидпроцесс продолжается, но в целом мы видим положительную динамику», — отметила она.

В то же время, по её словам, не следует исключать риска второй волны пандемии.

«Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому. Мы будем наблюдать за странами... где этот эпидпроцесс завершился, и будем делать выводы и строить прогнозы», — пояснила Жукова.

В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса достигло 53 973.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не бояться второй волны заболеваемости COVID-19, так как к этому времени многие перенесут болезнь и выработают иммунитет.

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