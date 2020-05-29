Лукашенко призвал не бояться второй волны коронавируса в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны не стоит бояться второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как к этому времени многие перенесут болезнь и выработают иммунитет.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что в мире всё больше говорят о второй волне коронавируса, которая прогнозируется на осень.

По его мнению, к этому времени многие жители Белоруссии перенесут COVID-19 и выработают иммунитет к коронавирусу. Он добавил, что 90% заболевших переносят коронавирус бессимптомно.

«Если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны. Но тем не менее мы готовимся ко всему. Сейчас тратим немалые деньги», — сказал он.

По его словам, Всемирный банк выделил Белоруссии $90 млн, эти деньги будут направлены на здравоохранение.

Ранее Лукашенко не исключил второй волны распространения коронавируса и призвал серьёзно к ней готовиться.