В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 53 973
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 14 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 30 103 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.
Всего было проведено 733 788 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее сообщалось, что число выявленных случаев инфицирования COVID-19 на Украине достигло 31 154.