В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 53 973

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 53 973.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 14 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 30 103 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Всего было проведено 733 788 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев инфицирования COVID-19 на Украине достигло 31 154.