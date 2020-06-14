Число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 31 154
Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 на Украине достигло 31 154. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
- Reuters
Отмечается, что за сутки выявили 753 новых случая инфицирования.
Всего, согласно данным СНБО, «14 082 человека выздоровели, 889 умерли».
Ранее сообщалось, что в Киргизии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 2285.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: