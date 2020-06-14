Число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 31 154

Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 на Украине достигло 31 154. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Reuters

Отмечается, что за сутки выявили 753 новых случая инфицирования. Всего, согласно данным СНБО, «14 082 человека выздоровели, 889 умерли». Ранее сообщалось, что в Киргизии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 2285.