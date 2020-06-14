В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 2285

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В Киргизии число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 2285.
В Киргизии число выявленных случаев коронавируса достигло 2285
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

«На 14 июня 2020 года по республике зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19», — говорится в сообщении.

Всего в стране скончались 27 человек с COVID-19. Выздоровел и был выписан из больниц 1791 пациент.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом в Германии возросло на 247, общее количество достигло 186 269.

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