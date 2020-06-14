Военные из Молдавии примут участие в параде Победы в Москве

Молдавские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

«75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня сего года в честь 75-летия Победы над фашистской Германией», — написал Додон.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские военные также примут участие в параде Победы в российской столице.

Также сообщалось, что парадный расчёт от Вооружённых сил Таджикистана прибыл в Москву для подготовки к участию в параде Победы.