Парадный расчёт из Таджикистана прибыл в Москву
- РИА Новости
Он рассказал, что в составе расчёта — 75 военнослужащих, их доставили в Москву военно-транспортным самолётом Минобороны России.
«Уже завтра они наряду с другими участниками торжественного мероприятия начнут подготовку к параду», — заявил глава пресс-службы.
Махмадализода добавил, что подготовка к параду будет вестись с соблюдением противоэпидемических мер.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские военные также примут участие в параде Победы в российской столице.
Российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что Москва пригласила расчёты 19 стран принять участие в параде Победы.