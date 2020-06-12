Парадный расчёт из Таджикистана прибыл в Москву

Парадный расчёт от Вооружённых сил Таджикистана прибыл в Москву для подготовки к участию в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра Минобороны республики Фаридуна Махмадализоду.

РИА Новости

Он рассказал, что в составе расчёта — 75 военнослужащих, их доставили в Москву военно-транспортным самолётом Минобороны России. «Уже завтра они наряду с другими участниками торжественного мероприятия начнут подготовку к параду», — заявил глава пресс-службы. Махмадализода добавил, что подготовка к параду будет вестись с соблюдением противоэпидемических мер. Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские военные также примут участие в параде Победы в российской столице. Российский министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что Москва пригласила расчёты 19 стран принять участие в параде Победы.