На Украине восстановят санитарно-эпидемиологическую службу

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разработали план по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40–50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучиваем их», — сказал Степанов.

По его словам, когда план по восстановлению будет реализован, служба «будет отвечать тем мировым вызовам, которые на сегодняшний день есть в мире».

«Планы предусматривают создание реальной эпидемиологической защиты», — подчеркнул министр.

Ранее СМИ сообщали, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского и Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.