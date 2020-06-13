На Украине восстановят санитарно-эпидемиологическую службу

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разработали план по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы.
На Украине восстановят санитарно-эпидемиологическую службу
  • © Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40–50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучиваем их», — сказал Степанов.

По его словам, когда план по восстановлению будет реализован, служба «будет отвечать тем мировым вызовам, которые на сегодняшний день есть в мире».

«Планы предусматривают создание реальной эпидемиологической защиты», — подчеркнул министр.

Ранее СМИ сообщали, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского и Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить