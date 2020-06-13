СМИ: В офисе Зеленского произошла вспышка COVID-19

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского и управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
СМИ: В офисе Зеленского произошла вспышка COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Отмечается, что коронавирусом заболел министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, инфицирован и советник президента Украины Руслан Демченко.

Отмечается, что накануне они летали на переговоры с советником президента Франции в Париж. 

При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилёта из-за границы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявленным у его супруги Елены коронавирусом.

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