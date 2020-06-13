Военные из Казахстана прибыли в Россию для участия в параде Победы
- РИА Новости
«Парадный расчёт военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — приводит ТАСС сообщение Минобороны Казахстана.
Отмечается, что самолёт с участниками парада приземлился на военном аэродроме Чкаловский близ Москвы.
Перед вылетом в Россию военнослужащие сдали тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что парадный расчёт из Таджикистана прибыл в Москву.