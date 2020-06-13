Военные из Казахстана прибыли в Россию для участия в параде Победы

Парадный расчёт военнослужащих десантно-штурмовых войск Казахстана прибыл в Россию для участия в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня.

«Парадный расчёт военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — приводит ТАСС сообщение Минобороны Казахстана.

Отмечается, что самолёт с участниками парада приземлился на военном аэродроме Чкаловский близ Москвы.

Перед вылетом в Россию военнослужащие сдали тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что парадный расчёт из Таджикистана прибыл в Москву.