Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев

Украина изменила требования для въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.

При этом для въезда на Украину иностранцам теперь необходим соответствующий страховой полис, а для лиц, прибывающих из стран с широким распространением коронавирусной инфекции, — пребывание в обсервации.

Государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Перечень таких стран Государственной пограничной службе Украины каждые три дня будет предоставлять Министерство здравоохранения Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице вернут часть ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции, если число заболевших будет расти.