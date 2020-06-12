Число случаев коронавируса в Белоруссии выросло до 52 520

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Белоруссии выросло до 52 520.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

«Зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 011 тестов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что всего в стране к настоящему моменту от коронавируса скончались 298 пациентов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны не стоит бояться второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как к этому времени многие перенесут болезнь и выработают иммунитет.