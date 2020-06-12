В Белоруссии заявили о снижении числа случаев инфицирования COVID-19

В Белоруссии наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

«Мы видим положительную динамику в целом по стране, характеризующуюся уменьшением количества вновь выявленных случаев заболевания... Считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились в последнее время», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Караник уточнил, что в стране удалось «не допустить перегрузки системы здравоохранения».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны не стоит бояться второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как к этому времени многие перенесут болезнь и выработают иммунитет.