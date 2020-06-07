В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 48 630
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 7 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.
Всего было проведено 622 313 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны не стоит бояться второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как к этому времени многие перенесут болезнь и выработают иммунитет.