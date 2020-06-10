В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

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Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что без «возвращения» Крыма в состав Украины налаживание отношений с Россией невозможно.
В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
  • РИА Новости

«Зеленскому прекрасно известно о том, что воссоединение Крыма с Россией является закономерным и отражает желания и чаяния самих крымчан», — пояснила Ковитиди.

Она отметила, что президент лукавит, потому что Украина «утратила право голоса и право на озвучивание своих подлинных национальных интересов».

«Указанное заявление необходимо рассматривать исключительно как часть дежурной антироссийской конъюнктуры», — заключила сенатор.

Ранее Зеленский заявил, что без «возвращения» Крыма в состав Украины налаживание отношений с Россией невозможно.

Кроме того, он высказал мнение, что «российскому народу через несколько лет станет стыдно» за присоединение Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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