В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
- РИА Новости
«Зеленскому прекрасно известно о том, что воссоединение Крыма с Россией является закономерным и отражает желания и чаяния самих крымчан», — пояснила Ковитиди.
Она отметила, что президент лукавит, потому что Украина «утратила право голоса и право на озвучивание своих подлинных национальных интересов».
«Указанное заявление необходимо рассматривать исключительно как часть дежурной антироссийской конъюнктуры», — заключила сенатор.
Ранее Зеленский заявил, что без «возвращения» Крыма в состав Украины налаживание отношений с Россией невозможно.
Кроме того, он высказал мнение, что «российскому народу через несколько лет станет стыдно» за присоединение Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.