Пашинян заявил о возможности введения жёстких ограничений в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики будут вынуждены ввести в стране жёсткие ограничения, если в больницах не останется свободных мест для больных коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство каждый день рассматривает возможность введения тотальных ограничений.

«Просто закроем всё, и тогда статистика заражений снизится. Правительство просто будет вынуждено сделать это, если в больницах не останется мест для больных с коронавирусной инфекцией, у которых состояние тяжёлое или критическое», — приводит его слова ТАСС.

При этом Пашинян добавил, что это решение не спасёт ситуацию, так как после отмены ограничений в стране снова будет рост заболеваемости коронавирусом.

Премьер Армении отметил, что единственным решением является «изменение поведения, соблюдение норм эпидемиологической безопасности».

Ранее Пашинян заявил о второй волне распространения коронавирусной инфекции в стране.