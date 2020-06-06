Пашинян заявил о возможности введения жёстких ограничений в Армении
- Reuters
Об этом он заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.
По его словам, правительство каждый день рассматривает возможность введения тотальных ограничений.
«Просто закроем всё, и тогда статистика заражений снизится. Правительство просто будет вынуждено сделать это, если в больницах не останется мест для больных с коронавирусной инфекцией, у которых состояние тяжёлое или критическое», — приводит его слова ТАСС.
При этом Пашинян добавил, что это решение не спасёт ситуацию, так как после отмены ограничений в стране снова будет рост заболеваемости коронавирусом.
Премьер Армении отметил, что единственным решением является «изменение поведения, соблюдение норм эпидемиологической безопасности».
Ранее Пашинян заявил о второй волне распространения коронавирусной инфекции в стране.