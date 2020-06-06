Министры здравоохранения России и Армении обсудили пандемию

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Главы министерств здравоохранения России и Армении Михаил Мурашко и Арсен Торосян обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Министры здравоохранения России и Армении обсудили пандемию
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения России.

«Обсуждалась ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, вопросы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Российский министр в ходе переговоров сообщил о выходе новой версии методических рекомендаций по лечению COVID-19 и о регистрации новых препаратов российского производства для лечения коронавируса.

В свою очередь глава Минздрава Армении рассказал, что наступление лета и повышение температуры воздуха до +30 °С и более не повлияло положительно на динамику распространения вируса в республике.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о второй волне распространения коронавирусной инфекции в стране.

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