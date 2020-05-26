Пашинян заявил о второй волне коронавируса в Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране, по сути, наступила вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
Пашинян заявил о второй волне коронавируса в Армении
  • Reuters

«В стране тяжёлая ситуация. По сути, мы имеем дело со второй волной коронавируса», — цитирует Интерфакс Пашиняна.

Премьер отметил, что установленные правительством меры не всегда выполняются.

Он напомнил, что нужно часто мыть и обеззараживать руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

«Мы очень строго будем следить за соблюдением этих мер», — добавил он.

Как пишет Sputnik Армения, по состоянию на 26 мая число инфицированных в стране достигло 7402.

На данный момент проходят лечение 4052 человека, от осложнений коронавируса скончался 91 человек.

Ранее стало известно, что в Армении с 25 мая вводится обязательный масочный режим в закрытых и открытых общественных пространствах.

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