В Армении введут обязательный масочный режим на улицах

В Армении с 25 мая будет введён обязательный масочный режим в закрытых и открытых общественных пространствах.

«С 25 мая ношение масок будет обязательным не только в закрытых, но и открытых общественных местах. Полиция будет штрафовать нарушителей порядка», — приводит РИА Новости слова вице-премьера республики Тиграна Авиняна.

По его словам, маски могут быть и самодельными, изготовленными дома.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране может резко ухудшиться ситуация с распространением коронавируса.

Режим чрезвычайного положения в Армении продлён ещё на месяц, до 13 июня.