В Армении введут обязательный масочный режим на улицах
- РИА Новости
«С 25 мая ношение масок будет обязательным не только в закрытых, но и открытых общественных местах. Полиция будет штрафовать нарушителей порядка», — приводит РИА Новости слова вице-премьера республики Тиграна Авиняна.
По его словам, маски могут быть и самодельными, изготовленными дома.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране может резко ухудшиться ситуация с распространением коронавируса.
Режим чрезвычайного положения в Армении продлён ещё на месяц, до 13 июня.