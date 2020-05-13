Пашинян предупредил о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране может резко ухудшиться ситуация с распространением коронавируса.
Пашинян предупредил о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Как вы знаете, мы выбрали путь постепенного ослабления экономических ограничений. Но в последние дни я вижу людей, которые гуляют по Еревану, не соблюдают социальную дистанцию. В последнее время у нас каждый день больше 100 заражённых. Если так будет продолжаться, у нас резко ухудшится ситуация и мы просто будем вынуждены опять выбрать путь ограничений», — сказал он.

По данным Минздрава Армении на 13 мая, в стране 3718 человек инфицированы COVID-19, скончались 48.

В Армении с 4 мая отменили ряд ограничений, которые были введены в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

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