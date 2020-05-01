В Армении с 4 мая смягчат введённые из-за коронавируса ограничения

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В Армении с 4 мая планируется отменить ряд ограничений, которые были введены в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
В Армении с 4 мая смягчат введённые из-за коронавируса ограничения
  • Reuters

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замминистра экономики Армении Варос Симонян.

«С 4 мая полностью будет разрешена работа перерабатывающей отрасли, полностью будет разрешено строительство, производство текстильной продукции, обуви, мебели», — цитирует его Интерфакс.

Замминистра добавил, что в стране разрешат работу ресторанов и кафе со столиками на улице, при этом работу общепита в закрытых заведениях оставят под запретом. 

При этом спортклубы откроют только для профессиональных спортсменов. Кроме того, будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты.

Ранее число случаев коронавируса в Армении превысило 2 тыс.

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