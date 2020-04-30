Число случаев коронавируса в Армении превысило 2 тысячи

Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Армении превысило 2 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр контроля заболеваний Минздрава страны.

Уточняется, что за минувшие сутки в Армении выявили 134 новых случая коронавируса, общее число заражённых достигло 2066.

По данным ведомства, за 24 часа в стране от COVID-19 умерли два человека.

6 апреля президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества.