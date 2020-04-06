Путин и Пашинян обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества.
Путин и Пашинян обсудили по телефону борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — заявили в Кремле.

В сообщении говорится, что премьер Армении выразил большую признательность за оказываемую Россией помощь.

Путин и Пашинян также затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии ЕАЭС. Кроме того, они обсудили график предстоящих контактов.

Ранее премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях пандемии.

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