Путин и Пашинян обсудили по телефону борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — заявили в Кремле.
В сообщении говорится, что премьер Армении выразил большую признательность за оказываемую Россией помощь.
Путин и Пашинян также затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии ЕАЭС. Кроме того, они обсудили график предстоящих контактов.
Ранее премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях пандемии.