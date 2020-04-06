Путин и Пашинян обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля. «Обсуждены предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — заявили в Кремле. В сообщении говорится, что премьер Армении выразил большую признательность за оказываемую Россией помощь. Путин и Пашинян также затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии ЕАЭС. Кроме того, они обсудили график предстоящих контактов. Ранее премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях пандемии.