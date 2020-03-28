Премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях эпидемии
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского кабмина.
«Михаил Мишустин и Никол Пашинян затронули также актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и отметили важность сохранения в полном объёме товарных потоков между Россией и Арменией», — говорится в заявлении.
Ранее Пашинян и Мишустин договорились о приостановке авиасообщения между странами на две недели из-за коронавируса.