Премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях эпидемии

Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров обсудили торгово-экономические отношения двух стран в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

«Михаил Мишустин и Никол Пашинян затронули также актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и отметили важность сохранения в полном объёме товарных потоков между Россией и Арменией», — говорится в заявлении.

Ранее Пашинян и Мишустин договорились о приостановке авиасообщения между странами на две недели из-за коронавируса.