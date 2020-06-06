Мишустин поздравил премьера Белоруссии с назначением на должность

Российский премьер Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко с назначением на должность премьер-министра Белоруссии.

«От имени правительства России и от себя лично поздравляю Вас по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Беларусь», — говорится в поздравлении Мишустина, текст которого опубликован на сайте российского кабмина.

Мишустин сообщил, что «хотел бы выразить удовлетворение поступательным развитием добрососедских, партнёрских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества».

Российский премьер отметил, что «успешно реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях».

Он также подтвердил готовность «к активной совместной работе в рамках Союзного государства» и отметил важность «наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.

Новым премьер-министром стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

3 июня Лукашенко отправил белорусское правительство в отставку.