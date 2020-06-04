Отправленный в отставку премьер Белоруссии займётся бизнесом
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- РИА Новости
«Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Румас возглавлял белорусский Совет министров с 2018 года.
Накануне Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом.
Новым премьер-министром президент Белоруссии назначил Романа Головченко, который занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.