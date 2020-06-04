Отправленный в отставку премьер Белоруссии займётся бизнесом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отправленный в отставку премьер-министр Сергей Румас собирается заняться бизнесом.

«Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Румас возглавлял белорусский Совет министров с 2018 года.

Накануне Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом.

Новым премьер-министром президент Белоруссии назначил Романа Головченко, который занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.