ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20 над Балтийским морем

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем.

«Истребители Typhoon ВВС Великобритании, развёрнутые в Литве в рамках программы НАТО, выполнили первый перехват российского военного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

RAF Typhoon fighter jets deployed to Lithuania as part of the @NATO Air Policing mission have carried out their first intercept of a Russian Military Aircraft off the Baltic coast.



Read more: https://t.co/VIxIkyCHeKpic.twitter.com/wnX1nVvvfu — Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 2, 2020

По данным британских военных, над Балтийским морем был перехвачен российский самолёт Ил-20.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ.