ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20 над Балтийским морем

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Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании заявили о перехвате российского самолёта Ил-20 над Балтийским морем.
ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20 над Балтийским морем
  • globallookpress.com

«Истребители Typhoon ВВС Великобритании, развёрнутые в Литве в рамках программы НАТО, выполнили первый перехват российского военного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

По данным британских военных, над Балтийским морем был перехвачен российский самолёт Ил-20.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что США и их союзники значительно увеличили военную активность вблизи российских границ.

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