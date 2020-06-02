Молдавские военные примут участие в параде Победы в Москве

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские военные примут участие в параде в Москве 24 июня по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

РИА Новости

«Да, мы подтвердили участие наших военных в параде Победы», — цитирует его ТАСС. Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади.