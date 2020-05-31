Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве

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Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — цитирует его портал «Вести».

Он подчеркнул, что эпидемиологическую ситуацию ко времени Парада ещё предстоит уточнить.

Согласно указу, 24 июня в 10:00 в Москве на Красной площади, а также в других российских городах будут проведены военные парады.

В 22 часа по местному времени в городах России будет дан артиллерийский салют.

24 июня в России будет нерабочим днём.

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