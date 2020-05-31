Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве
- РИА Новости
Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — цитирует его портал «Вести».
Он подчеркнул, что эпидемиологическую ситуацию ко времени Парада ещё предстоит уточнить.
Согласно указу, 24 июня в 10:00 в Москве на Красной площади, а также в других российских городах будут проведены военные парады.
В 22 часа по местному времени в городах России будет дан артиллерийский салют.
24 июня в России будет нерабочим днём.