Мишустин и Румас обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество министерств здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, стороны высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, а также за создание «максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии». Об этом сообщили в российском правительстве.

«Сергей Румас выразил признательность российской стороне за оперативное реагирование на обращения белорусских партнёров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров», — отметили там.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минска по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.