Мишустин и Румас обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество министерств здравоохранения в борьбе с коронавирусом.
Мишустин и Румас обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Кроме того, стороны высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, а также за создание «максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии». Об этом сообщили в российском правительстве.

«Сергей Румас выразил признательность российской стороне за оперативное реагирование на обращения белорусских партнёров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров», — отметили там.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минска по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить