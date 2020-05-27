Мишустин и Румас обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
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- РИА Новости
Кроме того, стороны высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства, а также за создание «максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Белоруссии». Об этом сообщили в российском правительстве.
«Сергей Румас выразил признательность российской стороне за оперативное реагирование на обращения белорусских партнёров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров», — отметили там.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с заболеваниями в стране. По его словам, методом Минска по реагированию на коронавирус уже воспользовались и другие государства.