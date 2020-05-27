Грузия не намерена возобновлять сотрудничество с Россией по ДОН

Короткая ссылка
Грузия не намерена пересматривать своё решение 2012 года о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора об открытом небе. Об этом заявили в грузинском МИД.
Грузия не намерена возобновлять сотрудничество с Россией по ДОН
  • Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
  • © РИА Новости

«В 2012 году Грузия приостановила имплементацию соглашения в отношении России. Грузинская сторона не принимает полёты и сама не осуществляет наблюдательные полёты на территории России. Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остаётся в силе», — говорится в сообщении ведомства.

Во вторник, 26 мая, в МИД России заявили, что Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия откажется от «нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции» и обеспечит приём российских полётов над своей территорией.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия якобы не использовала Договор по открытому небу «должным образом».

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить