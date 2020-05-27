Грузия не намерена возобновлять сотрудничество с Россией по ДОН

Грузия не намерена пересматривать своё решение 2012 года о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора об открытом небе. Об этом заявили в грузинском МИД.

«В 2012 году Грузия приостановила имплементацию соглашения в отношении России. Грузинская сторона не принимает полёты и сама не осуществляет наблюдательные полёты на территории России. Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остаётся в силе», — говорится в сообщении ведомства.

Во вторник, 26 мая, в МИД России заявили, что Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия откажется от «нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции» и обеспечит приём российских полётов над своей территорией.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия якобы не использовала Договор по открытому небу «должным образом».

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДОН. Решение вступает в силу через шесть месяцев.