В Таджикистане заявили о ранении солдата на границе с Киргизией

На таджикско-киргизской границе произошёл конфликт между местными жителями с использованием огнестрельного оружия, в результате чего был ранен таджикский рядовой, заявили в пограничном управлении Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«Киргизские пастухи на территории селения Пули Офтобруя сельского джамоата Ворух города Исфара, который граничит с киргизским селением Чичилик, проникли на территорию Таджикистана и вступили в конфликт с приграничными жителями Республики Таджикистан», — говорится в заявлении пресс-службы.

Местные жители таджикского села потребовали их покинуть село, однако, как отметили в ГКНБ Таджикистана, вместо этого на место отправили дополнительные силы киргизских пограничников, «которые открыли огонь в сторону безоружных людей селения».

«В результате стрельбы киргизских пограничников рядовой Зоиров Давлатёр Миронбекович 2001 года рождения получил огнестрельное ранение в ногу», — добавили в таджикском ведомстве.

Там подчеркнули, что расценивают подобные действия как провокацию и «попытку искусственной дестабилизации обстановки на линии государственной границы».

В настоящее время на место прибыли представители соответствующих органов двух стран, которые ведут разъяснительную работу среди населения.

8 мая на границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия и миномётов.

МИД Таджикистана впоследствии вручил послу Киргизии ноту протеста из-за инцидента.