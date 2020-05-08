На границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия и миномётов.

«Сегодня, 8 мая 2020 года, на киргизско-таджикском участке государственной границы произошёл инцидент с применением оружия. В местности Чек Баткенской области (Киргизия) произошёл конфликт между жителями приграничных районов Киргизской Республики и Таджикистана из-за вопроса использования 50 соток участка Чек», — приводит ТАСС сообщение Государственной пограничной службы Киргизии.

По данным киргизской стороны, данный участок является «неописанным, но фактически использовался киргизской стороной».

«Около 30—40 граждан Киргизии и 30—40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия, с целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды двух республик произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух», — отмечает служба.

Уточняется, что пограничники погранвойск Таджикистана неожиданно открыли миномётный огонь в направлении киргизских пограничников.

О погибших или пострадавших не сообщается.

В декабре 2019 года сообщалось, что конфликт с участием 200 человек произошёл на границе Таджикистана и Киргизии.