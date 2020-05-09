МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Киргизии

Короткая ссылка
В Министерство иностранных дел Таджикистана был вызван посол Киргизии Жаныш Рустенбеков, которому вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе двух стран.
МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Киргизии
  • mfa.tj
  • Facebook

«Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооружённому инциденту», — приводит РИА Новости сообщение департамента информации МИД Таджикистана.

Отмечается, что причиной инцидента на границе «стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведённый гражданином Киргизии, а также последовавшие действия киргизских пограничников, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры».

Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжёлые ранения получили двое граждан Таджикистана, которые были госпитализированы.

8 мая сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия и миномётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить