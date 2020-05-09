МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Киргизии

В Министерство иностранных дел Таджикистана был вызван посол Киргизии Жаныш Рустенбеков, которому вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе двух стран.

«Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооружённому инциденту», — приводит РИА Новости сообщение департамента информации МИД Таджикистана.

Отмечается, что причиной инцидента на границе «стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведённый гражданином Киргизии, а также последовавшие действия киргизских пограничников, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры».

Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжёлые ранения получили двое граждан Таджикистана, которые были госпитализированы.

8 мая сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия и миномётов.