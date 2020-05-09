МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Киргизии
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«Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооружённому инциденту», — приводит РИА Новости сообщение департамента информации МИД Таджикистана.
Отмечается, что причиной инцидента на границе «стал целенаправленный выстрел из огнестрельного оружия, произведённый гражданином Киргизии, а также последовавшие действия киргизских пограничников, вынудившие пограничные подразделения Таджикистана принять ответные меры».
Было отмечено, что в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжёлые ранения получили двое граждан Таджикистана, которые были госпитализированы.
8 мая сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошёл вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия и миномётов.