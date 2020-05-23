На Украине завели дело из-за смерти депутата Рады

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Украинская полиция возбудила уголовное дело в связи с гибелью депутата Верховной рады Валерия Давиденко.
На Украине завели дело из-за смерти депутата Рады
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

«47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на Большой Васильковской улице... Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что депутата Верховной рады Валерия Давиденко нашли мёртвым в своём офисе в Киеве.

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