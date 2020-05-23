На Украине нашли мёртвым депутата Рады

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Депутата Верховной рады Валерия Давиденко нашли мёртвым в своём офисе в Киеве.
На Украине нашли мёртвым депутата Рады
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Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Рады Илья Кива.

«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются», — написал он.

Факт смерти парламентария подтвердил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. 

«Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давиденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции», — сообщил он уже на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский рассказал о нападении на него националистов.

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