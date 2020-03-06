Депутат Рады рассказал о нападении на него националистов
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Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.
«Толпа персонажей, человек 35—40, с битами, представившихся ветеранами полка «Азов»... с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом», — указал депутат.
По его словам, нападение произошло примерно в полночь, когда он покинул здание телеканала ZIK, где принимал участие в телепередаче «Народ против».
«Переживаю, не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли и решились на такой отчаянный шаг», — добавил он.
В декабре 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко, который ранее заявил, что на него напали неизвестные в балаклавах.