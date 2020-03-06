Депутат Рады рассказал о нападении на него националистов

Националисты полка «Азов» напали на депутата Верховной рады из президентской фракции «Слуга народа» Максима Бужанского.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

«Толпа персонажей, человек 35—40, с битами, представившихся ветеранами полка «Азов»... с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом», — указал депутат.

По его словам, нападение произошло примерно в полночь, когда он покинул здание телеканала ZIK, где принимал участие в телепередаче «Народ против».

«Переживаю, не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли и решились на такой отчаянный шаг», — добавил он.

В декабре 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко, который ранее заявил, что на него напали неизвестные в балаклавах.