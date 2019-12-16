В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

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Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении нападения на депутата Верховной рады Михаила Ананченко, который ранее заявил, что на него напали неизвестные в балаклавах.
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
  • РИА Новости

В сообщении на сайте СБУ говорится, что сотрудники спецслужбы получили информацию о том, что на депутата готовится нападение, связанное с его государственной и общественной деятельностью.

Также было установлено, что исполнители «заказа» получили от организатора оговоренное денежное вознаграждение.

В СБУ добавили, что «действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль», благодаря чему нападение на депутата было предотвращено. 

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.

В украинской спецслужбе добавили, что это позволило сотрудникам СБУ «в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей». В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозрения организатору преступления.

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Ананченко написал в Facebook, что неизвестные в балаклавах напали на него в Сумах. 

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