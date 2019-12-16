На Украине напали на депутата Верховной рады

В украинском городе Сумы неизвестные в балаклавах напали на депутата Верховной рады Михаила Ананченко.

Как сообщает «112 Украина», об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, возвращаясь к дому, в родном городе Сумы, на меня у подъезда совершили нападение двое парней в балаклавах», — указал Ананченко.

Депутат выразил надежду на беспристрастную реакцию на инцидент со стороны правоохранительных органов.

Ранее полиция Киева возбудила уголовное дело по факту драки депутатов после заседания аграрного комитета Верховной рады, сообщили в пресс-службе государственного органа.