В Киеве возбудили дело после драки в Раде из-за закона о земле

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Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту драки депутатов после заседания аграрного комитета Верховной рады, сообщили в пресс-службе государственного органа.
В Киеве возбудили дело после драки в Раде из-за закона о земле
  • РИА Новости

«Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», — говорится в сообщении.

В свою очередь, во фракции «Слуга народа» заявили, что считают нападение на своего депутата провокацией.

«Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой — срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определённым политическим силам», — отметили в политсиле. 

Ранее сообщалось, что депутат «Слуги народа» Андрей Богданец госпитализирован после драки в комитете Рады, который рассматривал законопроект об открытии рынка земли на Украине.

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