В парламенте Крыма оценили отказ Киева участвовать в заседании СБ ООН

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Анастасия Румянцева
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT отказ представителей Украины и ряда западных стран участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа.
В парламенте Крыма оценили отказ Киева участвовать в заседании СБ ООН
  • Reuters

По словам Гемпеля, украинские политики каждый раз спекулируют на теме Крыма. 

Он подчеркнул, что, когда возникает возможность всё обсудить, представители Украины и ЕС отказываются это делать. 

«Каждый раз представители Украины, представители Европы  отказываются обсуждать на открытых площадках, как они считают, «проблему» с якобы нарушением прав человека в Крыму и многое другое. Сколько раз мы их приглашали в Крым — приезжайте, посмотрите, давайте пообщаемся», — отметил Гемпель.

По его мнению, Киев пытается «зарабатывать на этой теме».

«Всё-таки с каждым годом всё большее количество людей в Европе понимают, что всё то, что говорится о Крыме (украинскими властями. — RT), является наглой и беспрецедентной ложью», — заключил он.

Ранее постоянное представительство России при ООН сообщило, что Украина, Великобритания, США и Эстония не приняли участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвящённом ситуации в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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