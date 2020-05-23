Аксёнов назвал знаковым заседание СБ ООН по ситуации в Крыму
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении на странице Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».
Он отметил, что выступившие в ООН в онлайн-режиме крымчане рассказали о реальной ситуации в Крыму.
«Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы», — сказал Аксёнов.
По его словам, «кто хотел услышать правду, тот её услышал».
Аксёнов прокомментировал отказ представителей Украины и ряда западных стран участвовать в заседании.
«Это как раз тот случай, когда правда глаза колет», — отметил он.
Также он поблагодарил МИД России за защиту прав жителей Крыма и «развенчивание мифов антикрымской пропаганды».
Ранее сообщалось, что Украина, Великобритания, США и Эстония не приняли участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвящённом ситуации в Крыму.