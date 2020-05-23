Аксёнов назвал знаковым заседание СБ ООН по ситуации в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал знаковым моментом заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, в ходе которого выступили представители полуострова, «а не профессиональные вруны и провокаторы».
Аксёнов назвал знаковым заседание СБ ООН по ситуации в Крыму
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении на странице Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что выступившие в ООН в онлайн-режиме крымчане рассказали о реальной ситуации в Крыму.

«Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы», — сказал Аксёнов. 

По его словам, «кто хотел услышать правду, тот её услышал».

Аксёнов прокомментировал отказ представителей Украины и ряда западных стран участвовать в заседании.

«Это как раз тот случай, когда правда глаза колет», — отметил он.

Также он поблагодарил МИД России за защиту прав жителей Крыма и «развенчивание мифов антикрымской пропаганды».

Ранее сообщалось, что Украина, Великобритания, США и Эстония не приняли участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвящённом ситуации в Крыму.

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