Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии превысило 35 тысяч
- Reuters
Отмечается, что всего проведено 434 618 тестов.
По состоянию на 23 мая выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.