Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии превысило 35 тысяч

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 35 244. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего проведено 434 618 тестов.

По состоянию на 23 мая выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.