Грызлов оценил ситуацию в Донбассе
- globallookpress.com
«Ситуация зашла слишком далеко. С начала мая киевская сторона цинично наращивала обстрелы гражданских объектов. При этом Киев не реагировал на обращения Донецка и Луганска прекратить огонь по гражданским лицам», — приводит ТАСС слова Грызлова.
Он отметил, что «Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтверждённые факты».
Ранее сообщалось, что Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.