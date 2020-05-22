Грызлов оценил ситуацию в Донбассе

Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не реагируют на обращения представителей республик Донбасса и усиливают обстрелы на востоке страны.

«Ситуация зашла слишком далеко. С начала мая киевская сторона цинично наращивала обстрелы гражданских объектов. При этом Киев не реагировал на обращения Донецка и Луганска прекратить огонь по гражданским лицам», — приводит ТАСС слова Грызлова.

Он отметил, что «Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтверждённые факты».

Ранее сообщалось, что Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.