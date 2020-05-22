Подразделения ДНР вывели в районы боевого предназначения

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Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики были выведены в районы боевого предназначения.
Подразделения ДНР вывели в районы боевого предназначения
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

«Подразделения Народной милиции выведены в районы боевого предназначения в готовности к отражению украинской агрессии. Проведены тренировки на пунктах приёма личного состава по формированию резервных подразделений из мобилизационного резерва», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в настоящий момент подразделения Народной милиции «проходят боевое слаживание для подавления военной агрессии ВСУ».

Ранее сообщалось, что Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.

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