В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

В опубликованном ранее заявлении главы республики Дениса Пушилина говорилось, что он принял решение «повысить боевую готовность подразделений» на случай «дальнейшего агрессивного поведения Киева».

В оборонном ведомстве ЛНР также сообщили о полной боевой готовности подразделений.

«На текущий момент наши подразделения завершили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности», — приводит Луганский информационный центр сообщение.

Ранее в МВД ЛНР заявили, что полиция республики переведена на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями.