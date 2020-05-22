Белоруссия оценила ситуацию с Договором по открытому небу

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В МИД Белоруссии заявили, что в Минске с сожалением восприняли решение Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.
Белоруссия оценила ситуацию с Договором по открытому небу
  • Reuters

«Республика Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу. Договор имеет особое значение для нашей страны. Он стал одним из первых международно-правовых инструментов с участием Беларуси после обретения ею независимости», — приводит Интерфакс сообщение белорусского дипломатического ведомства.

Ранее посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена полностью следовать договору до тех пор, пока он действует.

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