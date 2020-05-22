Число выявленных случаев коронавируса на Украине превысило 20 тысяч

На Украине в течение суток выявлено 442 случая заболевания коронавирусом, общее число подтверждённых случаев достигло 20 148.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Украины в Facebook.

«По состоянию на 09:00 22 мая на Украине 20 148 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели», — отметили в ведомстве.

При этом днём ранее на Украине выявили 476 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.